Dell XPS 15 9520 (2022)
- Дата выхода: Март 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~89%
- Размеры: 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
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Обзор
Производительность системы
82
Производительность в играх
61
Экран
39
Автономность
55
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell XPS 15 9520 (2022)
Корпус
|Вес
|1.84 кг
|Размеры
|344.4 x 230.1 x 18.5 мм
|Площадь
|792 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1730
Geekbench 5 (многоядерный)
10710
Cinebench R23 (одноядерный)
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
14898
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да