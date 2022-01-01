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Dell XPS 15 9520 (2022)

Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~89%
  • Размеры: 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей XPS 15 9520 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
61
Экран
39
Автономность
55
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 1.84 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
Площадь 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89%
Боковые рамки 4.2 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1730
Geekbench 5 (многоядерный)
10710
Cinebench R23 (одноядерный)
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
14898

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 938 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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