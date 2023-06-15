Dell XPS 15 9530 (2023)
- Дата выхода: Февраль 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~88.9%
- Размеры: 344.72 x 230.14 x 18 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
54
Экран
39
Автономность
65
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell XPS 15 9530 (2023)
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|Размеры
|344.72 x 230.14 x 18 мм
|Площадь
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.9%
|Боковые рамки
|4.4 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|505 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
11887
Cinebench R23 (одноядерный)
1785
Cinebench R23 (многоядерный)
13945
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да