Dell XPS 17 9700
- Дата выхода: Май 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~90.1%
- Размеры: 375 x 248 x 20 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
72
Производительность в играх
66
Экран
39
Автономность
91
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
68
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell XPS 17 9700
Корпус
|Вес
|2.51 кг
|Ширина
|375 мм
|Высота
|248 мм
|Толщина
|20 мм
|Площадь
|930 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.1%
|Боковые рамки
|4.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1686:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|90.4%
|Охват DCI-P3
|94%
|Время отклика
|41 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|2.2
|Макс. громкость
|82.2 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Размер
|15.0 x 8.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да