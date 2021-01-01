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Dell XPS 17 9710 (2021)

Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~90.3%
  • Размеры: 374.4 x 248 x 19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей XPS 17 9710 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
54
Экран
42
Автономность
93
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
69

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 17 9710 (2021)

Корпус

Вес 2.21 кг
Ширина 374.4 мм
Высота 248 мм
Толщина 19 мм
Площадь 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3%
Боковые рамки 4.1 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1444
Geekbench 5 (многоядерный)
5184
Cinebench R20 (многоядерный)
3920

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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