Dell XPS 17 9710 (2021)
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~90.3%
- Размеры: 374.4 x 248 x 19 мм
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Обзор
Производительность системы
88
Производительность в играх
54
Экран
42
Автономность
93
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
69
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell XPS 17 9710 (2021)
Корпус
|Вес
|2.21 кг
|Ширина
|374.4 мм
|Высота
|248 мм
|Толщина
|19 мм
|Площадь
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1444
Geekbench 5 (многоядерный)
5184
Cinebench R20 (многоядерный)
3920
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
4.329 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да