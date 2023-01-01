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Gigabyte Aero 16 OLED (2023)

Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 354 x 255 x 18-22 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Aero 16 OLED (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
80
Экран
76
Автономность
55
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 16 OLED (2023)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 354 x 255 x 18-22 мм
Площадь 903 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 4.7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1757
Geekbench 5 (многоядерный)
12774
Cinebench R23 (одноядерный)
1843
Cinebench R23 (многоядерный)
17214
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 15 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
15 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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