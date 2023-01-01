Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
- Размеры: 354 x 255 x 18-22 мм
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Обзор
Производительность системы
79
Производительность в играх
80
Экран
76
Автономность
55
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aero 16 OLED (2023)
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|Размеры
|354 x 255 x 18-22 мм
|Площадь
|903 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.2%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа, Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1757
Geekbench 5 (многоядерный)
12774
Cinebench R23 (одноядерный)
1843
Cinebench R23 (многоядерный)
17214
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|15 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
15 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Windows Precision
|Да