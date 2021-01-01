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Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)

Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77%
  • Размеры: 357 x 244 x 27 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aorus 15P (Intel 11th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
96
Экран
56
Автономность
95
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.2 кг
Ширина 357 мм
Высота 244 мм
Толщина 27 мм
Площадь 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1649
Geekbench 5 (многоядерный)
9362
Cinebench R20 (одноядерный)
603
Cinebench R20 (многоядерный)
5179

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1230 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 20.1 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
20.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 85 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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5. Aorus 15P (Intel 11th Gen) и Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

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