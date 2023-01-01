Gigabyte Aorus 15X
- Дата выхода: Февраль 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~68.6%
- Размеры: 357 x 274 x 21.7 мм
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Обзор
Производительность системы
91
Производительность в играх
84
Экран
51
Автономность
66
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
70
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 15X
Корпус
|Вес
|2.28 кг
|Размеры
|357 x 274 x 21.7 мм
|Площадь
|978 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~68.6%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|58 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|884 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|24
|L3-кэш
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
16279
Cinebench R23 (одноядерный)
1979
Cinebench R23 (многоядерный)
23130
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
16.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|83 дБ
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|Размер
|12.1 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да