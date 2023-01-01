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Gigabyte Aorus 15X

Gigabyte Aorus 15X
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68.6%
  • Размеры: 357 x 274 x 21.7 мм
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Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aorus 15X с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
84
Экран
51
Автономность
66
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 15X

Корпус

Вес 2.28 кг
Размеры 357 x 274 x 21.7 мм
Площадь 978 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.6%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 58 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 Вт
Вес зарядного устройства 884 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E)
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
16279
Cinebench R23 (одноядерный)
1979
Cinebench R23 (многоядерный)
23130
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 83 дБ
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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