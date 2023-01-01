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Gigabyte Aorus 17 (2023)

Gigabyte Aorus 17 (2023)
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.7%
  • Размеры: 398 x 293 x 21.8 мм
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Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aorus 17 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
68
Экран
49
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 17 (2023)

Корпус

Вес 2.8 кг
Размеры 398 x 293 x 21.8 мм
Площадь 1166 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.7%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 130 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1980 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
10588
Cinebench R23 (одноядерный)
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
13451
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 2 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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