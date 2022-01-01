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Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)

Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 357 x 254 x 27.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Aorus 5 (Intel 12th Gen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
80
Экран
51
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 357 x 254 x 27.4 мм
Площадь 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
12985
Cinebench R23 (одноядерный)
1883
Cinebench R23 (многоядерный)
17205

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1387 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Aorus 5 (Intel 12th Gen) или Alienware x15 R2
2. Aorus 5 (Intel 12th Gen) или Aorus 17 (2022)
3. Aorus 5 (Intel 12th Gen) или Nitro 5 AN515-58
4. Aorus 5 (Intel 12th Gen) или Nitro 5 (AN515-46)
5. Aorus 5 (Intel 12th Gen) или Dell G16

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