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Gigabyte G7 (2021)

Gigabyte G7 (2021)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
  • Размеры: 395 x 262 x 25.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G7 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
70
Экран
53
Автономность
62
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte G7 (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 395 мм
Высота 262 мм
Толщина 25.9 мм
Площадь 1035 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1534
Geekbench 5 (многоядерный)
6818
Cinebench R20 (одноядерный)
584
Cinebench R20 (многоядерный)
3823

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte G7 (2021) или G5 (2021)
2. Gigabyte G7 (2021) или Aorus 17G (Intel 11th Gen)
3. Gigabyte G7 (2021) или A7 (AMD 5000 Series)

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