Главная > Сравнение ноутбуков > G7 (2022): характеристики и тесты

Gigabyte G7 (2022)

Gigabyte G7 (2022)
  • Дата выхода: Июль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 397 x 262 x 25 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G7 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
66
Экран
49
Автономность
53
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Gigabyte G7 (2022)

Корпус

Вес 2.49 кг
Размеры 397 x 262 x 25 мм
Площадь 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1731
Geekbench 5 (многоядерный)
10757
Cinebench R23 (одноядерный)
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
12868

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte G7 (2022) или (2021, Intel 11th Gen)
2. Gigabyte G7 (2022) или G5 (2022)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры