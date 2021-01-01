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Honor MagicBook 14 (2021)

Honor MagicBook 14 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78%
  • Размеры: 322.5 x 214.8 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей MagicBook 14 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
67
Производительность в играх
40
Экран
42
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Honor MagicBook 14 (2021)

Корпус

Вес 1.38 кг
Ширина 322.5 мм
Высота 214.8 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 693 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 46 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1263:1
Цветовой охват sRGB 96.3%
Охват Adobe RGB 66.1%
Охват DCI-P3 64.7%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
315 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1292
Geekbench 5 (многоядерный)
4308
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 82 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Honor MagicBook 14 (2021) против Acer Swift 3 (SF313-53)
2. Honor MagicBook 14 (2021) против Acer Swift 3 (SF314-59)
3. Honor MagicBook 14 (2021) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)
4. Honor MagicBook 14 (2021) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. Honor MagicBook 14 (2021) против Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
6. Honor MagicBook 14 (2021) против Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
7. Honor MagicBook 14 (2021) против Honor MagicBook 15 (2021)

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