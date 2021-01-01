Honor MagicBook 14 (2021)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78%
- Размеры: 322.5 x 214.8 x 15.9 мм
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Обзор
Производительность системы
67
Производительность в играх
40
Экран
42
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
55
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Honor MagicBook 14 (2021)
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|Ширина
|322.5 мм
|Высота
|214.8 мм
|Толщина
|15.9 мм
|Площадь
|693 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|46 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1263:1
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|Охват Adobe RGB
|66.1%
|Охват DCI-P3
|64.7%
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
315 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1292
Geekbench 5 (многоядерный)
4308
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|82 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да