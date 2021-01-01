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Honor MagicBook 15 (2021)

Honor MagicBook 15 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.6%
  • Размеры: 357.8 x 229.9 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей MagicBook 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
52
Экран
38
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Honor MagicBook 15 (2021)

Корпус

Вес 1.56 кг
Ширина 357.8 мм
Высота 229.9 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 823 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 36.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1230:1
Цветовой охват sRGB 96.3%
Охват Adobe RGB 67.5%
Охват DCI-P3 65.4%
Время отклика 30 мс
Максимальная яркость
320 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 197 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
4226
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.2 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) против Honor MagicBook 15 (2021)
2. ASUS VivoBook 15 M513 против Honor MagicBook 15 (2021)
3. ASUS VivoBook 15 X513 (K513) против Honor MagicBook 15 (2021)
4. ASUS VivoBook 14 M413 против Honor MagicBook 15 (2021)
5. Apple MacBook Air (Intel, 2020) против Honor MagicBook 15 (2021)
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Honor MagicBook 15 (2021)

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