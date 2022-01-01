Honor MagicBook 16 (2022)
- Дата выхода: Март 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
- Размеры: 368 x 236 x 18.2 мм
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Обзор
Производительность системы
62
Производительность в играх
35
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
55
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Honor MagicBook 16 (2022)
Корпус
|Вес
|1.84 кг
|Размеры
|368 x 236 x 18.2 мм
|Площадь
|868 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1179:1
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|Охват Adobe RGB
|68.6%
|Охват DCI-P3
|68.4%
|Время отклика
|14 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|200 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1338
Geekbench 5 (многоядерный)
5936
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Cinebench R23 (многоядерный)
9764
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
Производительность GPU
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Макс. громкость
|80.8 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|12.0 x 7.2 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да