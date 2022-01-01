Главная > Сравнение ноутбуков > MagicBook 16 (2022): характеристики и тесты

Honor MagicBook 16 (2022)

Honor MagicBook 16 (2022)
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
  • Размеры: 368 x 236 x 18.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей MagicBook 16 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
35
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Honor MagicBook 16 (2022)

Корпус

Вес 1.84 кг
Размеры 368 x 236 x 18.2 мм
Площадь 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1
Цветовой охват sRGB 98.9%
Охват Adobe RGB 68.6%
Охват DCI-P3 68.4%
Время отклика 14 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:46 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1338
Geekbench 5 (многоядерный)
5936
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Cinebench R23 (многоядерный)
9764

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Макс. громкость 80.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.2 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9510 (2021) vs Honor MagicBook 16 (2022)
2. Dell Inspiron 16 Plus 7610 vs Honor MagicBook 16 (2022)
3. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) vs Honor MagicBook 16 (2022)
4. Huawei MateBook 16 (2021) vs Honor MagicBook 16 (2022)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Honor MagicBook 16 (2022)
6. Acer Swift 3 (SF316-51) vs Honor MagicBook 16 (2022)
7. MSI Creator Z16 vs Honor MagicBook 16 (2022)
8. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Honor MagicBook 16 (2022)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры