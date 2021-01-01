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HP 250 G8

HP 250 G8
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
  • Размеры: 358 x 242 x 19.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей 250 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
43
Экран
27
Автономность
56
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP 250 G8

Корпус

Вес 1.74 кг
Ширина 358 мм
Высота 242 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1
Цветовой охват sRGB 53%
Время отклика 12 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт
Длина кабеля 1 метр

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. 250 G8 или 15 (2021)

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