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HP Elite x2 G8

HP Elite x2 G8
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 290 x 210.6 x 0.8 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Elite x2 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
43
Экран
49
Автономность
59
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Elite x2 G8

Корпус

Вес 1.17 кг
Ширина 290 мм
Высота 210.6 мм
Толщина 0.8 мм
Площадь 611 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Elite x2 G8 и Razer Book 13 (2020)
2. HP Elite x2 G8 и Dell XPS 13 9310
3. HP Elite x2 G8 и Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
4. HP Elite x2 G8 и ASUS ZenBook 13 OLED UM325
5. HP Elite x2 G8 и Microsoft Surface Book 3 13.5
6. HP Elite x2 G8 и Microsoft Surface Laptop 4 13.5
7. HP Elite x2 G8 и HP ENVY x360 13 (2021)

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