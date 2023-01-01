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HP EliteBook 645 G9

HP EliteBook 645 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.5%
  • Размеры: 321.9 x 213.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 645 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
51
Производительность в играх
50
Экран
18
Автономность
61
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
48

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 645 G9

Корпус

Вес 1.37 кг
Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм
Площадь 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5%
Боковые рамки 10.2 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 32 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TFT VA
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 269 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1304
Geekbench 5 (многоядерный)
4768
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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