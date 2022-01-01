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HP EliteBook 830 G9

HP EliteBook 830 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 300.1 x 214.8 x 19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 830 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
59
Производительность в играх
23
Экран
53
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 830 G9

Корпус

Вес 1.27 кг
Размеры 300.1 x 214.8 x 19.2 мм
Площадь 645 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1453
Geekbench 5 (многоядерный)
4024

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 830 G9 против 830 G8
2. HP EliteBook 830 G9 против Dell Latitude 7330
3. HP EliteBook 830 G9 против Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
4. HP EliteBook 830 G9 против Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. HP EliteBook 830 G9 против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
6. HP EliteBook 830 G9 против Dell XPS 13 9315
7. HP EliteBook 830 G9 против 1040 G9

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