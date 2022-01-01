Главная > Сравнение ноутбуков > EliteBook 845 G9 или EliteBook 830 G9 – что лучше выбрать?

HP EliteBook 845 G9 против 830 G9

59 из 100
HP EliteBook 845 G9
VS
54 из 100
HP EliteBook 830 G9
HP EliteBook 845 G9
HP EliteBook 830 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 845 G9 и 830 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 845 G9
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10383 vs 5099 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP EliteBook 830 G9
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.27 и 1.4 кг)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (645 и 707 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 845 G9
vs
EliteBook 830 G9

Корпус

Вес 1.4 кг 1.27 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 300.1 x 214.8 x 19.2 мм
Площадь 707 см2 645 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.6%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
EliteBook 845 G9
1000 нит
EliteBook 830 G9
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
EliteBook 845 G9 +161%
3.686 терафлопс
EliteBook 830 G9
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 845 G9 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. HP EliteBook 845 G9 против Dell XPS 15 9520 (2022)
3. HP EliteBook 845 G9 против Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
4. HP EliteBook 845 G9 против Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
5. HP EliteBook 845 G9 против HP EliteBook 840 G9
6. HP EliteBook 830 G9 против HP EliteBook 830 G8
7. HP EliteBook 830 G9 против Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
8. HP EliteBook 830 G9 против Dell XPS 13 9315

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook 830 G9 и 845 G9 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры