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HP EliteBook 840 G8

HP EliteBook 840 G8
  • Дата выхода: Декабрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
  • Размеры: 323.3 x 214.6 x 17.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 840 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
43
Экран
50
Автономность
64
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 840 G8

Корпус

Вес 1.35 кг
Ширина 323.3 мм
Высота 214.6 мм
Толщина 17.8 мм
Площадь 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 840 G8 против Dell XPS 15 9500
2. HP EliteBook 840 G8 против Dell Inspiron 14 7400
3. HP EliteBook 840 G8 против ASUS VivoBook S14 M433
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6. HP EliteBook 840 G8 против HP 14 (2021)
7. HP EliteBook 840 G8 против HP ProBook 640 G8
8. HP EliteBook 840 G8 против HP 15 (2021)

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