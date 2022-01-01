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HP EliteBook 845 G9

HP EliteBook 845 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 315.6 x 224 x 19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 845 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
67
Производительность в играх
47
Экран
51
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 845 G9

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм
Площадь 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 44 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 306 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1496
Geekbench 5 (многоядерный)
7659
Cinebench R23 (одноядерный)
1468
Cinebench R23 (многоядерный)
10231

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 78.9 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 845 G9 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. HP EliteBook 845 G9 или Apple MacBook Pro 14 (2021)
3. HP EliteBook 845 G9 или Dell XPS 15 9520 (2022)
4. HP EliteBook 845 G9 или Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7)
5. HP EliteBook 845 G9 или Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
6. HP EliteBook 845 G9 или Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. HP EliteBook 845 G9 или Lenovo Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel)
8. HP EliteBook 845 G9 или Dell XPS 13 9315
9. HP EliteBook 845 G9 или HP EliteBook 830 G9
10. HP EliteBook 845 G9 или HP EliteBook 840 G9

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