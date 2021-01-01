HP EliteBook 850 G8
- Дата выхода: Декабрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 359 x 233.8 x 19.2 мм
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Обзор
Производительность системы
75
Производительность в играх
55
Экран
46
Автономность
66
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
60
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 850 G8
Корпус
|Вес
|1.69 кг
|Ширина
|359 мм
|Высота
|233.8 мм
|Толщина
|19.2 мм
|Площадь
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
1000 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да