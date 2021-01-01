HP ENVY 13
- Дата выхода: Октябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.8%
- Размеры: 306.5 x 194.5 x 17 мм
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Обзор
Производительность системы
76
Производительность в играх
55
Экран
42
Автономность
63
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
58
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ENVY 13
Корпус
|Вес
|1.31 кг
|Ширина
|306.5 мм
|Высота
|194.5 мм
|Толщина
|17 мм
|Площадь
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да