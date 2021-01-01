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HP ENVY 17

HP ENVY 17
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.8%
  • Размеры: 399 x 259 x 19.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY 17 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
55
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
64
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY 17

Корпус

Вес 2.73 кг
Ширина 399 мм
Высота 259 мм
Толщина 19.3 мм
Площадь 1033 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8%
Боковые рамки 8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 17 vs Dell XPS 17 9700
2. HP ENVY 17 vs Dell XPS 15 9500
3. HP ENVY 17 vs Dell Inspiron 17 7706
4. HP ENVY 17 vs x360 15 (Ryzen)
5. HP ENVY 17 vs Spectre x360 15

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