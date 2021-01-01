Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY x360 13 (2021): характеристики и тесты

HP ENVY x360 13 (2021)

HP ENVY x360 13 (2021)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.8%
  • Размеры: 306.5 x 194.5 x 16.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY x360 13 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
46
Экран
52
Автономность
63
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.32 кг
Ширина 306.5 мм
Высота 194.5 мм
Толщина 16.5 мм
Площадь 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Черный, Золотистый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ENVY x360 13 (2021) и XPS 13 9310
2. ENVY x360 13 (2021) и XPS 13 9310 (2-in-1)
3. ENVY x360 13 (2021) и XPS 13 9305
4. ENVY x360 13 (2021) и Swift 3 (SF313-53)
5. ENVY x360 13 (2021) и Swift 3 (SF314-59)
6. ENVY x360 13 (2021) и Spectre x360 14 (2021)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях