Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY x360 13 (2022): характеристики и тесты

HP ENVY x360 13 (2022)

HP ENVY x360 13 (2022)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 298.3 x 214.9 x 16.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY x360 13 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
31
Экран
42
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 13 (2022)

Корпус

Вес 1.38 кг
Размеры 298.3 x 214.9 x 16.1 мм
Площадь 641 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 5.9 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1551:1
Цветовой охват sRGB 98.1%
Охват Adobe RGB 69.1%
Охват DCI-P3 67.6%
Время отклика 46 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 327 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1576
Geekbench 5 (многоядерный)
6427
Cinebench R23 (одноядерный)
1249
Cinebench R23 (многоядерный)
4194

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84.9 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.4 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY x360 13 (2022) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. HP ENVY x360 13 (2022) и Dell XPS 13 Plus 9320
3. HP ENVY x360 13 (2022) и HP Spectre x360 13 (2022)
4. HP ENVY x360 13 (2022) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. HP ENVY x360 13 (2022) и Dell XPS 13 9315
6. HP ENVY x360 13 (2022) и Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
7. HP ENVY x360 13 (2022) и Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
8. HP ENVY x360 13 (2022) и LG Gram 14 2-in-1 (2022)
9. HP ENVY x360 13 (2022) и Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры