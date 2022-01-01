HP ENVY x360 13 (2022)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 298.3 x 214.9 x 16.1 мм
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Обзор
Производительность системы
54
Производительность в играх
31
Экран
42
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ENVY x360 13 (2022)
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|Размеры
|298.3 x 214.9 x 16.1 мм
|Площадь
|641 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1551:1
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|Охват Adobe RGB
|69.1%
|Охват DCI-P3
|67.6%
|Время отклика
|46 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|327 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1576
Geekbench 5 (многоядерный)
6427
Cinebench R23 (одноядерный)
1249
Cinebench R23 (многоядерный)
4194
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|84.9 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 7.4 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да