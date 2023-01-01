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HP Laptop 17

HP Laptop 17
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 400.7 x 257.8 x 20.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Laptop 17 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
27
Производительность в играх
33
Экран
17
Автономность
60
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
20
Оценка NanoReview
34

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Laptop 17

Корпус

Вес 20.7 кг
Размеры 400.7 x 257.8 x 20.6 мм
Площадь 1033 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Розовое золото
Материал Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E)
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
738
Geekbench 5 (многоядерный)
2136
Cinebench R23 (одноядерный)
604
Cinebench R23 (многоядерный)
2206
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Опционально
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 5 (A517-58) против HP Laptop 17
2. Acer Aspire 5 (A515-58) против HP Laptop 17
3. HP Laptop 15 против HP Laptop 17
4. HP Laptop 14 против HP Laptop 17
5. Lenovo ThinkPad E16 против HP Laptop 17
6. Acer Swift Go 16 (SFG16-71) против HP Laptop 17
7. Samsung Galaxy Book 3 против HP Laptop 17
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