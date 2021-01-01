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HP Omen 15 (2021)

HP Omen 15 (2021)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.2%
  • Размеры: 357.9 x 239.7 x 22.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Omen 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
63
Экран
55
Автономность
78
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 15 (2021)

Корпус

Вес 2.46 кг
Ширина 357.9 мм
Высота 239.7 мм
Толщина 22.6 мм
Площадь 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1427
Geekbench 5 (многоядерный)
7080
Cinebench R20 (одноядерный)
548
Cinebench R20 (многоядерный)
3775

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1455 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против HP Omen 15 (2021)
2. Razer Blade 15 Base Edition (2021) против HP Omen 15 (2021)
3. MSI GF65 Thin против HP Omen 15 (2021)
4. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против HP Omen 15 (2021)
5. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против HP Omen 15 (2021)
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против HP Omen 15 (2021)
7. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) против HP Omen 15 (2021)
8. Dell G5 15 5510 против HP Omen 15 (2021)
9. Dell Alienware m15 R5 против HP Omen 15 (2021)
10. Acer Nitro 5 (AN515-55) против HP Omen 15 (2021)

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