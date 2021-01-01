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HP Omen 17 (2021)

HP Omen 17 (2021)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~Infinity%
  • Размеры: 0 x 0 x мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Omen 17 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
89
Производительность в играх
99
Экран
52
Автономность
76
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
58
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen 17 (2021)

Корпус

Вес 2.79 кг
Площадь 0 см2
Соотношение экрана к корпусу ~Infinity%
Боковые рамки -191.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1415
Geekbench 5 (многоядерный)
4981
Cinebench R20 (многоядерный)
3783

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1420 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
21.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen 17 (2021) или Dell Alienware m17 R4
2. HP Omen 17 (2021) или Dell G7 17 7700
3. HP Omen 17 (2021) или MSI GE76 Raider
4. HP Omen 17 (2021) или ASUS ROG Strix G17 G713
5. HP Omen 17 (2021) или Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
6. HP Omen 17 (2021) или HP Spectre x360 15
7. HP Omen 17 (2021) или HP Omen 15 (2021 AMD)
8. HP Omen 17 (2021) или HP Omen 15 (2021 Intel)

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