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HP Omen Transcend 16

HP Omen Transcend 16
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.4%
  • Размеры: 356.61 x 268.98 x 19.81 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Omen Transcend 16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
89
Производительность в играх
68
Экран
54
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Omen Transcend 16

Корпус

Вес 2.09 кг
Размеры 356.61 x 268.98 x 19.81 мм
Площадь 959 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Белый, Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации G-Sync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 200 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E)
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1858
Geekbench 5 (многоядерный)
16395
Cinebench R23 (одноядерный)
1947
Cinebench R23 (многоядерный)
22762
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Omen Transcend 16 против HP Omen 16 (2023)
2. HP Omen Transcend 16 против HP Omen 17 (2023)
3. HP Omen Transcend 16 против HP Victus 16 (2023 Intel)
4. HP Omen Transcend 16 против Asus TUF Gaming F15 (2023)
5. HP Omen Transcend 16 против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
6. HP Omen Transcend 16 против Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
7. HP Omen Transcend 16 против Dell G16 7630 (2023)
8. HP Omen Transcend 16 против Asus ROG Strix G17 (2023)
9. HP Omen Transcend 16 против Apple MacBook Pro 16 (2023)
10. HP Omen Transcend 16 против Dell XPS 15 9530 (2023)
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