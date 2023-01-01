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HP Pavilion 14 (2023)

HP Pavilion 14 (2023)
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.3%
  • Размеры: 322 x 211.8 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Pavilion 14 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
46
Экран
45
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Pavilion 14 (2023)

Корпус

Вес 1.51 кг
Размеры 322 x 211.8 x 19.9 мм
Площадь 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3%
Боковые рамки 10.3 мм
Цвета Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1688
Geekbench 5 (многоядерный)
7537
Cinebench R23 (одноядерный)
1722
Cinebench R23 (многоядерный)
7281
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Pavilion 14 (2023) против Pavilion 15 (2022)
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