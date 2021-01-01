Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 15: характеристики и тесты

HP Pavilion 15

HP Pavilion 15
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
  • Размеры: 360.1 x 233.9 x 17.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Pavilion 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
46
Экран
18
Автономность
59
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Pavilion 15

Корпус

Вес 1.75 кг
Ширина 360.1 мм
Высота 233.9 мм
Толщина 17.8 мм
Площадь 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.34 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion 15 или Dell XPS 15 9500
2. HP Pavilion 15 или Dell Inspiron 15 5505
3. HP Pavilion 15 или ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
4. HP Pavilion 15 или Dell Inspiron 15 5510
5. HP Pavilion 15 или HP Pavilion 14 (2021)
6. HP Pavilion 15 или HP ENVY x360 13 (2021)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях