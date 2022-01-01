Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion 15 (2022): характеристики и тесты

HP Pavilion 15 (2022)

HP Pavilion 15 (2022)
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 360.2 x 234 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Pavilion 15 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
23
Экран
35
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Pavilion 15 (2022)

Корпус

Вес 1.74 кг
Размеры 360.2 x 234 x 17.9 мм
Площадь 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
4104

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Pavilion 15 (2022) и Pavilion 15
2. Pavilion 15 (2022) и Macbook Air (M1, 2020)
3. Pavilion 15 (2022) и Nitro 5 AN515-58
4. Pavilion 15 (2022) и MacBook Air (M2, 2022)
5. Pavilion 15 (2022) и IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
6. Pavilion 15 (2022) и Aspire 5 (A515-57)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры