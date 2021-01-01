HP Pavilion Aero 13
- Дата выхода: Июнь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
- Размеры: 298 x 209 x 17 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
36
Экран
47
Автономность
58
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Pavilion Aero 13
Корпус
|Вес
|0.95 кг
|Размеры
|298 x 209 x 17 мм
|Площадь
|623 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|35 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1316:1
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|74.8%
|Охват DCI-P3
|73.4%
|Время отклика
|37 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|312 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1350
Geekbench 5 (многоядерный)
4950
Cinebench R23 (одноядерный)
1352
Cinebench R23 (многоядерный)
7357
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|76.5 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.0 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да