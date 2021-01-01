Главная > Сравнение ноутбуков > Pavilion Aero 13: характеристики и тесты

HP Pavilion Aero 13

HP Pavilion Aero 13
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
  • Размеры: 298 x 209 x 17 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Pavilion Aero 13 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
36
Экран
47
Автономность
58
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Pavilion Aero 13

Корпус

Вес 0.95 кг
Размеры 298 x 209 x 17 мм
Площадь 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 35 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1316:1
Цветовой охват sRGB 99.8%
Охват Adobe RGB 74.8%
Охват DCI-P3 73.4%
Время отклика 37 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 312 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1350
Geekbench 5 (многоядерный)
4950
Cinebench R23 (одноядерный)
1352
Cinebench R23 (многоядерный)
7357

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 76.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.0 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 или HP Pavilion Aero 13
2. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 или HP Pavilion Aero 13
3. Dell XPS 13 9305 или HP Pavilion Aero 13
4. Acer Swift 3 (SF313-53) или HP Pavilion Aero 13
5. Acer Swift 3 (SF314-59) или HP Pavilion Aero 13
6. HP Pavilion 14 (2021) или Aero 13
7. HP ENVY x360 13 (2021) или Pavilion Aero 13
8. HP Pavilion 13 (2020) или Aero 13
9. HP Pavilion 13 (2021) или Aero 13
10. Apple Macbook Air (M1, 2020) или HP Pavilion Aero 13
11. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) или HP Pavilion Aero 13
12. Acer Swift X (2021) или HP Pavilion Aero 13

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры