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HP ProBook 455 G8

HP ProBook 455 G8
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.8%
  • Размеры: 359.4 x 233.9 x 19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ProBook 455 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
50
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ProBook 455 G8

Корпус

Вес 1.74 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 19.8 мм
Площадь 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1264
Geekbench 5 (многоядерный)
4015

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. HP ProBook 455 G8 или 440 G8
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5. HP ProBook 455 G8 или Dell Inspiron 15 5515
6. HP ProBook 455 G8 или Dell Latitude 5521
7. HP ProBook 455 G8 или 445 G8

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