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HP ProBook 455 G10 против 450 G10

43 из 100
HP ProBook 455 G10
VS
53 из 100
HP ProBook 450 G10
HP ProBook 455 G10
HP ProBook 450 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ProBook 455 G10 и 450 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ProBook 455 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ProBook 450 G10
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ProBook 455 G10
vs
ProBook 450 G10

Корпус

Вес 1.74 кг 1.79 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 359.4 x 233.9 x 19.9 мм
Площадь 841 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.8%
Боковые рамки 7 мм 7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость
ProBook 455 G10
250 нит
ProBook 450 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 265 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 5 (1P + 4E)
Потоков 8 6
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная -
Техпроцесс 6 нм -
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
FLOPS 0.54 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared -
Тип памяти DDR4 -
Скорость памяти 3.2 Гбит/с -
Шейдерные блоки 128 -
Блоки текстурирования (TMUs) 8 -
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 -
Производительность GPU
ProBook 455 G10
0.54 терафлопс
ProBook 450 G10
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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