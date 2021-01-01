Главная > Сравнение ноутбуков > Spectre x360 13 (2021): характеристики и тесты

HP Spectre x360 13 (2021)

HP Spectre x360 13 (2021)
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
  • Размеры: 307 x 195 x 17 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Spectre x360 13 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
43
Экран
46
Автономность
69
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Spectre x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.3 кг
Ширина 307 мм
Высота 195 мм
Толщина 17 мм
Площадь 599 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.1 x 5.6 см
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Spectre x360 13 (2021) или Book 13 (2020)
2. Spectre x360 13 (2021) или XPS 13 9310
3. Spectre x360 13 (2021) или XPS 13 9310 (2-in-1)
4. Spectre x360 13 (2021) или ZenBook Duo 14 UX482
5. Spectre x360 13 (2021) или ZenBook 13 OLED UM325
6. Spectre x360 13 (2021) или Surface Pro 7
7. Spectre x360 13 (2021) или Spectre x360 14 (2021)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях