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HP Spectre x360 15

HP Spectre x360 15
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 359.9 x 226.4 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Spectre x360 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
46
Экран
70
Автономность
60
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.92 кг
Ширина 359.9 мм
Высота 226.4 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1501
Geekbench 5 (многоядерный)
4939
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2530

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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2. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и HP Spectre x360 15
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