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HP Spectre x360 16

HP Spectre x360 16
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.5%
  • Размеры: 358 x 245.3 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Spectre x360 16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
59
Экран
56
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Spectre x360 16

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 358 x 245.3 x 19.9 мм
Площадь 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Черный, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 74%
Охват DCI-P3 74%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1588
Geekbench 5 (многоядерный)
5100
Cinebench R23 (одноядерный)
1600
Cinebench R23 (многоядерный)
6272

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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