HP Spectre x360 16
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.5%
- Размеры: 358 x 245.3 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
61
Производительность в играх
59
Экран
56
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Spectre x360 16
Корпус
|Вес
|2 кг
|Размеры
|358 x 245.3 x 19.9 мм
|Площадь
|878 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|74%
|Охват DCI-P3
|74%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|135 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9-3.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1588
Geekbench 5 (многоядерный)
5100
Cinebench R23 (одноядерный)
1600
Cinebench R23 (многоядерный)
6272
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да