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HP Victus 16 (2021 AMD)

HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~Infinity%
  • Размеры: 0 x 0 x мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Victus 16 (2021 AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
62
Экран
64
Автономность
72
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
n/a
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 0 кг
Площадь 0 см2
Соотношение экрана к корпусу ~Infinity%
Боковые рамки -178.2 мм
Цвета Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 182 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1397
Geekbench 5 (многоядерный)
6892
Cinebench R20 (одноядерный)
541
Cinebench R20 (многоядерный)
3729

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1375 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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5. Victus 16 (2021 AMD) или ROG Strix G15 Advantage Edition
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7. Victus 16 (2021 AMD) или Victus 16 (2021 Intel)

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