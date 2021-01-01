HP Victus 16 (2021 Intel)
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~Infinity%
- Размеры: 0 x 0 x мм
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Обзор
Производительность системы
89
Производительность в играх
75
Экран
64
Автономность
71
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
n/a
Оценка NanoReview
70
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP Victus 16 (2021 Intel)
Корпус
|Вес
|0 кг
|Площадь
|0 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~Infinity%
|Боковые рамки
|-178.2 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|182 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1404
Geekbench 5 (многоядерный)
4991
Cinebench R20 (многоядерный)
3813
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да