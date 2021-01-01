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HP ZBook Firefly 14 G8

HP ZBook Firefly 14 G8
  • Дата выхода: Декабрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
  • Размеры: 323 x 214.6 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZBook Firefly 14 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
41
Экран
50
Автономность
64
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ZBook Firefly 14 G8

Корпус

Вес 1.35 кг
Ширина 323 мм
Высота 214.6 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 693 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
4058
Cinebench R20 (одноядерный)
490
Cinebench R20 (многоядерный)
1921

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 80.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ZBook Firefly 14 G8 или Dell Inspiron 14 7400
2. HP ZBook Firefly 14 G8 или ASUS ZenBook 14 UM425
3. HP ZBook Firefly 14 G8 или Acer Swift 3x (SF314-510G)
4. HP ZBook Firefly 14 G8 или ASUS ExpertBook B1 (B1400)
5. HP ZBook Firefly 14 G8 или Spectre x360 14 (2021)
6. HP ZBook Firefly 14 G8 или EliteBook 840 G8
7. HP ZBook Firefly 14 G8 или Pavilion x360 14 (2021)

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