HP ZBook Firefly 14 G8
- Дата выхода: Декабрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
- Размеры: 323 x 214.6 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
41
Экран
50
Автономность
64
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ZBook Firefly 14 G8
Корпус
|Вес
|1.35 кг
|Ширина
|323 мм
|Высота
|214.6 мм
|Толщина
|17.9 мм
|Площадь
|693 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.9%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|40.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
1000 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|300 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
4058
Cinebench R20 (одноядерный)
490
Cinebench R20 (многоядерный)
1921
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|80.2 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да