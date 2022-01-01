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HP ZBook Firefly 14 G9

HP ZBook Firefly 14 G9
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.3%
  • Размеры: 315.6 x 224.3 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей ZBook Firefly 14 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
59
Производительность в играх
34
Экран
41
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ZBook Firefly 14 G9

Корпус

Вес 1.47 кг
Размеры 315.6 x 224.3 x 19.9 мм
Площадь 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 170°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1543:1
Цветовой охват sRGB 99.9%
Охват Adobe RGB 71.1%
Охват DCI-P3 69.6%
Время отклика 41 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 311 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
6031
Cinebench R23 (одноядерный)
1482
Cinebench R23 (многоядерный)
5125

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. HP ZBook Firefly 14 G8 или HP ZBook Firefly 14 G9
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) или HP ZBook Firefly 14 G9
3. Dell XPS 15 9520 (2022) или HP ZBook Firefly 14 G9
4. Dell XPS 13 9315 или HP ZBook Firefly 14 G9
5. HP EliteBook 840 G9 или HP ZBook Firefly 14 G9

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