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HP ZBook Firefly 16 G10

HP ZBook Firefly 16 G10
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 368.7 x 250.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZBook Firefly 16 G10 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
56
Экран
34
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ZBook Firefly 16 G10

Корпус

Вес 1.72 кг
Размеры 368.7 x 250.9 x 19.9 мм
Площадь 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 12 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 175°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Да
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 310 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
7714
Cinebench R23 (одноядерный)
1745
Cinebench R23 (многоядерный)
7471
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 832 МГц
Boost частота GPU 1537 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. MacBook Pro 16 (2023) против ZBook Firefly 16 G10
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