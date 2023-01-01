Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) - 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 2880 x 1800 (OLED) Батарея 95 Вт*ч - 51 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Графика - Radeon RX 6600M 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB RTX A500 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (95 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (95 и 51 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит Причины выбрать HP ZBook Firefly 16 G10 Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.72 и 2.44 кг)

Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.72 и 2.44 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 1.72 кг Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 368.7 x 250.9 x 19.9 мм Площадь 910 см2 925 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~80.2% Боковые рамки 9.2 мм 12 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 175° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 49.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 2880 x 1800 (OLED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ZBook Fury 16 G9 +300% 1000 нит ZBook Firefly 16 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 95 Вт*ч 51 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 710 / 755 граммов 310 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6600M 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB RTX A500 Mobile 4GB TGP 80 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 832 МГц Boost частота GPU 2177 МГц 1537 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ZBook Fury 16 G9 +97% 11.4 терафлопс ZBook Firefly 16 G10 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 48GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v2.0 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 88.1 мм - Тачпад Размер 12.4 x 8.3 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.