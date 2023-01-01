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HP ZBook Fury 16 G10

HP ZBook Fury 16 G10
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.6%
  • Размеры: 363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ZBook Fury 16 G10 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
38
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ZBook Fury 16 G10

Корпус

Вес 2.35 кг
Размеры 363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм
Площадь 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6%
Боковые рамки 9.2 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Жидкий металл Нет

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 712 / 754 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1920
Geekbench 5 (многоядерный)
14471
Cinebench R23 (одноядерный)
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
21372
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 630 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 4
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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