HP ZBook Fury 16 G10
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.6%
- Размеры: 363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм
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Обзор
Производительность системы
87
Производительность в играх
38
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ZBook Fury 16 G10
Корпус
|Вес
|2.35 кг
|Размеры
|363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм
|Площадь
|910 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.6%
|Боковые рамки
|9.2 мм
|Цвета
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Жидкий металл
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 200 / 230 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|712 / 754 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1920
Geekbench 5 (многоядерный)
14471
Cinebench R23 (одноядерный)
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
21372
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|630 МГц
|Boost частота GPU
|1140 МГц
|FLOPS
|4.92 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~11 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
4.92 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да