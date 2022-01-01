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Huawei MateBook 16s (2022)

Huawei MateBook 16s (2022)
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.2%
  • Размеры: 351 x 254.9 x 17.8 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей MateBook 16s (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
41
Экран
46
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 16s (2022)

Корпус

Вес 1.99 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2%
Боковые рамки 6.4 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2520 x 1680 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1829:1
Цветовой охват sRGB 96.7%
Охват Adobe RGB 66.6%
Охват DCI-P3 64.5%
Время отклика 29 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 238 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1610
Geekbench 5 (многоядерный)
10015
Cinebench R23 (одноядерный)
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
14358

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Макс. громкость 87.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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