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Huawei MateBook D 15 2021

Huawei MateBook D 15 2021
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.6%
  • Размеры: 357.8 x 229.9 x 16.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MateBook D 15 2021 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
50
Производительность в играх
32
Экран
34
Автономность
55
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook D 15 2021

Корпус

Вес 1.56 кг
Размеры 357.8 x 229.9 x 16.9 мм
Площадь 823 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
4245
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
4863

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Huawei MateBook D 15 2021 против ASUS VivoBook S15 S533
2. Huawei MateBook D 15 2021 против ASUS VivoBook S15 S532
3. Huawei MateBook D 15 2021 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
4. Huawei MateBook D 15 2021 против Honor MagicBook 15 (2021)
5. Huawei MateBook D 15 2021 против Apple MacBook Pro 16 (2021)
6. Huawei MateBook D 15 2021 против Acer Aspire 3 (A315-58)

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