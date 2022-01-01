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Huawei MateBook D 16 2022

Huawei MateBook D 16 2022
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.7%
  • Размеры: 356.7 x 248.7 x 18.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей MateBook D 16 2022 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
19
Экран
35
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook D 16 2022

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 356.7 x 248.7 x 18.4 мм
Площадь 887 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 96.4%
Охват Adobe RGB 68.3%
Охват DCI-P3 66.2%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 181 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
8153

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Макс. громкость 76 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. MacBook Pro 16 (2021) или MateBook D 16 2022
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6. Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") или MateBook D 16 2022
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