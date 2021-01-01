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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)

Lenovo IdeaPad 5 15
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.7%
  • Размеры: 356.7 x 233.1 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 5 15" (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
39
Экран
38
Автономность
60
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)

Корпус

Вес 1.7 кг
Ширина 356.7 мм
Высота 233.1 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 56%
Охват Adobe RGB 38.7%
Охват DCI-P3 37.4%
Время отклика 34 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт
Вес зарядного устройства 364 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
4766
Cinebench R23 (одноядерный)
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
7164

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 71.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad 5 15" (AMD) или VivoBook 15 M513
2. IdeaPad 5 15" (AMD) или VivoBook S15 M533
3. IdeaPad 5 15" (AMD) или VivoBook 14 M413
4. IdeaPad 5 15" (AMD) или Aspire 5 (A515-56)
5. IdeaPad 5 15" (AMD) или Yoga Slim 7 14" (AMD)

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